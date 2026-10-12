Avanzan obras de Vialidades Potosinas con trabajos de infraestructura, pavimentación y movilidad

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene el impulso a los trabajos de infraestructura, pavimentación y redes hidrosanitarias; pese a las lluvias, las obras avanzan conforme a su programación para cumplir los compromisos con las y los potosinos.

El Gobierno Municipal continúa con la construcción de puentes, rehabilitación de calles, instalación de redes hidrosanitarias y adecuaciones peatonales, con seguimiento a los cronogramas de ejecución y al compromiso de concluir las obras al cien por ciento.

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene activos los trabajos del programa Vialidades Potosinas, con obras de infraestructura, pavimentación e instalación de redes hidrosanitarias que avanzan en diferentes etapas del proceso constructivo. A pesar de las lluvias, que pueden generar ajustes en determinadas actividades, las intervenciones continúan conforme a sus cronogramas de trabajo, con el compromiso de concluirlas al cien por ciento, en beneficio de las familias potosinas.

Entre los proyectos en ejecución destaca el paso superior vehicular de la avenida Jacobo Payán, donde se realizan trabajos de cimbrado y armado, etapas fundamentales para avanzar en la construcción de la estructura. Asimismo, continúa el proceso constructivo del puente vehicular en la comunidad de Pozuelos, en Escalerillas, como parte de las acciones de infraestructura destinadas a mejorar las condiciones de movilidad y conectividad.

Como parte de Vialidades Potosinas, también se mantienen trabajos de pavimentación e instalación de infraestructura hidrosanitaria en diversas calles de la Capital, entre ellas Camino a Soledad, Enramadas, Moctezuma, Pico de Orizaba, Marte, Gaceta de Guadalajara, Mariano Hidalgo, Simón de la Cruz y Leyva, Las Morenas, Hacienda de las Palmas, Molino de Huánuco, Ignacio Martínez, Aeropuerto, Manuel J. Othón, Tuna Manza, Pánfilo Natera, Rosendo Jiménez, avenida Potosí, San César, Altamirano, América del Centro y Monte Casino, entre otras.

Estas intervenciones comprenden diferentes etapas de ejecución, de acuerdo con las características y necesidades de cada vialidad. Los trabajos hidrosanitarios forman parte del proceso integral de mejoramiento de las calles, mientras que las labores de pavimentación permiten avanzar hacia la recuperación de la superficie de rodamiento.

La coordinación de estas actividades es fundamental para dar continuidad a los proyectos y procurar que las vialidades intervenidas respondan a las necesidades de la población.

De manera complementaria, el Ayuntamiento continúa con acciones de movilidad y seguridad peatonal mediante la estrategia Zona 30, que contempla la construcción de pasos peatonales, conocidos como lomos de toro, en calles como Chicosein, avenida 20 de Noviembre, Eje Vial, Mariano Arista, Julián de los Reyes, Guajardo, Morelos, Hidalgo, Reforma, Uresti y Alameda.

En avenida Carranza también se realizan trabajos para habilitar pasos peatonales con semaforización horizontal y sistema podotáctil, elementos que contribuyen a mejorar las condiciones de cruce y accesibilidad para las personas peatonas, incluidas aquellas con discapacidad visual. Estas acciones complementan los trabajos de infraestructura vial con intervenciones orientadas a favorecer una movilidad más segura e incluyente.

A las obras de vialidad e infraestructura se suman los trabajos de rehabilitación en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Maravillas, como parte de las intervenciones municipales que buscan mejorar las condiciones de los espacios destinados a la atención de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal mantiene el seguimiento de las obras en sus distintas etapas, considerando las condiciones climáticas y los ajustes operativos que puedan requerirse durante su ejecución. Las lluvias pueden modificar el ritmo de algunas actividades, pero los trabajos continúan con apego a la programación establecida y con la meta de cumplir los compromisos de conclusión al cien por ciento.

Con estas acciones, la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos da continuidad a los proyectos de Vialidades Potosinas y a otras intervenciones de infraestructura y movilidad, con el propósito de mejorar las calles, fortalecer la conectividad y ofrecer espacios públicos más accesibles y funcionales para las y los habitantes de San Luis Capital.