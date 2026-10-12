Interapas extiende renovación de drenaje en la colonia Independencia

Se inició un nuevo tramo sobre Zamarripa, entre 10 de Mayo y Carlos Diez Gutiérrez.

La obra se suma a las rehabilitaciones realizadas en calles como Justo Corro y Priv. Xicoténcatl.

SLP.- La renovación de la red de drenaje en la colonia Independencia incluirá un nuevo tramo sobre la calle Zamarripa, en donde Interapas comenzará trabajos, entre las calles 10 de Mayo y Carlos Diez Gutiérrez.

Se contempla la sustitución de 70 metros de tubería de 12 pulgadas, con material PEAD y una inversión aproximada de 400 mil pesos. Los trabajos forman parte del cuarto paquete de obras prioritarias del organismo.

Esta nueva intervención se suma a otras rehabilitaciones realizadas durante el último año en esta zona de la ciudad, cercana a los barrios de San Miguelito y San Juan de Guadalupe. Entre ellas se encuentran los trabajos en Privada Xicoténcatl y Justo Corro, con los que se ha avanzado en la renovación de la red sanitaria de la zona.

Durante los trabajos, la calle Zamarripa permanecerá cerrada por completo en el tramo intervenido, por lo que se recomienda a vecinos y conductores tomar precauciones y utilizar vías alternas.

Con estas obras, Interapas continúa atendiendo distintos puntos de la red de drenaje mediante intervenciones programadas de acuerdo con las necesidades de cada zona. Los trabajos son posibles gracias a los recursos propios del organismo, derivados del pago puntual de los usuarios.