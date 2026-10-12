Invita Gobierno Municipal a la masterclass «De Buen Fin a Buen Cierre»

Será 100 % práctica y será impartida por especialistas del estudio “Papalote Creativo”

El cupo es limitado y el registro gratis en el siguiente enlace: https://forms.gle/ERzED7hAd6wi9NTi8

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Capitalino invita a la masterclass 100 por ciento práctica denominada: «De Buen Fin a Buen Cierre», a fin de aprender una estrategia comercial para vender más en el último trimestre del año.

En este evento, no saldrás con más información, sino se te preparará para contar con un plan listo para ejecutar y tu propio cuadernillo de trabajo. El cupo es limitado, por lo que las personas interesadas deben registrarse gratis en el siguiente enlace: https://forms.gle/ERzED7hAd6wi9NTi8

Esta clase maestra es impartida por las especialistas de “Papalote Creativo”, Paola Carrasco y Jess Acosta, quienes darán esta orientación el miércoles 21 de octubre, en un horario de las 9 hasta las 11 de la mañana en avenida Venustiano Carranza 426, zona centro.

Es importante resaltar que “Papalote Creativo” es un estudio dedicado a la formación de estrategias comerciales, publicitarias y de comunicación para marcas personales y negocios, las que además ayudan a definir la identidad y dirección de marcas.

Para concluir, la Dirección de Desarrollo Económico invitó a quienes tengan el interés de conocer el amplio programa de capacitaciones sin costo alguno, ponerse en contacto vía la red social: https://www.facebook.com/DesarrolloEcoSL