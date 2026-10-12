ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL PERMITEN DETENCIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS

*En la Zona Metropolitana la Guardia Civil Estatal detuvo a tres hombres señalados por probable robo, mientras que en Rioverde, cinco personas fueron aseguradas con presuntas dosis de droga.

Como resultado de las acciones operativas y labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a ocho personas en intervenciones realizadas durante las últimas 24 horas en la Zona Metropolitana y Rioverde, como parte de las acciones para prevenir y combatir conductas delictivas en la entidad.

En una primera acción, los agentes estatales detuvieron a Mauricio “N”, de 27 años; Jonathan “N”, de 30, y Guillermo “N”, de 34 años, señalados por presunto robo, a quienes se les aseguraron diversos indicios y pertenencias de la persona afectada, además de un taxi en el que se trasladaban.

En Rioverde, mediante labores de inteligencia, elementos de la GCE detuvieron a Ana “N”, de 42 años; Jonathan “N”, de 34; José “N”, de 43, y Tomás “N”, de 38, a quienes se les aseguraron 100 dosis de marihuana, un cargador para arma de fuego corta, 12 cartuchos útiles y un vehículo Chevrolet Aveo con reporte de robo.

De acuerdo con información preliminar de inteligencia, las personas detenidas presuntamente estarían relacionadas con el robo de vehículos y el narcomenudeo; además, dos de ellas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

Las ocho personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos de vigilancia e inteligencia para fortalecer la prevención del delito y contribuir a la seguridad de las familias potosinas.