ESTADO SUPERVISA BASES MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON DEFENSA Y GUARDIA NACIONAL

• En Tamasopo se verificaron las condiciones de la comandancia, el armamento, las municiones y las instalaciones, sin incidencias negativas.

En seguimiento a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene revisiones itinerantes en bases operativas municipales, en coordinación con autoridades federales, para verificar sus condiciones de funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

El comandante de la GCE, Rosalío Ramos García, informó que se realizó un pase de revista en la comandancia municipal de Tamasopo, donde se revisó el cumplimiento de los requisitos relacionados con la Licencia Oficial Colectiva, así como las condiciones de almacenamiento del armamento y municiones, sin incidencias negativas.

Durante la supervisión, también se exhortó al personal municipal a mantener sus evaluaciones de control y confianza vigentes, fortalecer la capacitación y actualización de sus elementos y desempeñar sus funciones con estricto apego a derecho.

Estas acciones se llevan a cabo con la participación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, e incluyen la revisión de instalaciones, áreas de separos y celdas, así como del equipo utilizado en los dispositivos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y contribuir a que las corporaciones municipales operen en condiciones adecuadas para brindar seguridad a la población.