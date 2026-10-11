“LA FÁBRICA DEL AUDIO”: TALLER PRÁCTICO EN SOLEDAD SOBRE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

– Se trata de una capacitación a nuevos creadores, comunicadores y emprendedores en podcast, edición y publicidad con audio.

– El curso inicia el 14 de octubre en la Casa de Cultura, con inscripción limitada. Informes al: 44 42 03 10 43.

Convertir una idea en un podcast, un spot publicitario o un proyecto profesional de audio será posible con “La Fábrica del Audio: Podcast y Producción Radiofónica”, capacitación que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura Municipal, acercará a jóvenes, emprendedores, comunicadores y creadores de contenido.

El director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se impulsa el cambio en el apoyo creativo de la población, por ello, se buscan alternativas que acerquen conocimiento y nuevas oportunidades a la población. “Queremos que quienes tienen una idea puedan aprender a producirla y encontrar en el audio una herramienta para crecer”, expresó.

Las sesiones comenzarán el 14 de octubre en la Casa de Cultura, de 10:00 a 11:30 horas, los lunes, miércoles y viernes, donde el productor Martín Geraudio impartirá conocimientos de guion, grabación, manejo de micrófonos y equipo, edición, postproducción, spots y creación de podcasts; las inscripciones son limitadas y pueden realizarse en el siguiente teléfono: 44 42 03 10 43.

El curso estará a cargo del productor Martín Geraudio, con trayectoria en Multimedios, Grupo ACIR y Organización Editorial Mexicana, quien compartirá su experiencia en producción radiofónica y creación de podcasts. Al finalizar, cada participante diseñará y realizará una práctica de producción de su propio podcast, con herramientas que podrán aplicar en servicios de audio, publicidad y contenidos digitales para comercios, empresas e instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una política cultural cercana, que escucha las inquietudes de la población y abre espacios para que el talento soledense encuentre nuevas formas de crecer.