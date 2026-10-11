AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REAFIRMA ORDEN Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL AÑO 2026

– El Alcalde Juan Manuel Navarro garantizó el cumplimiento de prestaciones laborales de fin de año, así como la entrega y avance de diversas obras urbanas y programas para el disfrute familiar.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, garantizó un cierre de año 2026 con finanzas sanas para la administración municipal, derivado de un ejercicio óptimo de los recursos públicos, que permitirá cumplir con los compromisos laborales de las y los trabajadores, además de entregar diversas obras de infraestructura que están por concluir en distintas colonias; destacó que el Ayuntamiento no tiene la necesidad de pedir préstamos al Gobierno Estatal y preserva un Gobierno con cero deuda pública.

Subrayó que gracias a la aplicación de disciplina financiera, el Gobierno Municipal está preparado para la erogación del presupuesto para el pago de aguinaldos, prestaciones laborales y apoyos decembrinos que se les brinda a las y los trabajadores municipales, incluidos las y los policías de la Guardia Civil Municipal, por lo que no existe presión presupuestal, sino que se tiene un plan de trabajo ordenado al cierre del año.

Informó que el cierre responsable del ejercicio fiscal permitirá inaugurar diversas obras de infraestructura que se encuentran en su etapa final, sin comprometer el recurso público ni afectar la operación de servicios públicos, consolidando el avance urbano y social del municipio y fortaleciendo la calidad de vida de las familias soledenses. Entre los proyectos que se avecinan, adelantó que este lunes iniciará los trabajos de pavimentación de la calle Rioverde en la localidad de Los Gómez, dando solución a una demanda de cientos de familias.

El Alcalde reiteró que el cambio que se vive se refleja en “la confianza de la ciudadanía mediante la respuesta con hechos, por eso administramos con responsabilidad, sin endeudamiento y con resultados visibles en infraestructura, servicios y bienestar”, por ello, también dijo que se está preparando un Festival atractivo para la celebración de Día de Muertos y posteriormente, de las fiestas navideñas.

Por último, Navarro Muñiz reafirmó que el Gobierno Municipal compromete la continuidad del trabajo con orden, transparencia y eficiencia, garantizando que cada recurso público se utilice en beneficio directo de la población.