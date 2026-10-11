EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO POSICIONA A SAN LUIS POTOSÍ COMO LÍDER NACIONAL EN EXPORTACIÓN DE AUTOPARTES

* San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional en exportación de autopartes y el noveno en exportaciones totales, con cerca de 9 mil 500 millones de dólares en inversiones.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que San Luis Potosí se consolida como una de las principales potencias industriales de México, al ocupar el primer lugar nacional en exportación de autopartes y el noveno en exportaciones totales, resultados que reflejan el crecimiento económico, la llegada de nuevas empresas y la generación de oportunidades laborales para las familias potosinas, gracias a las condiciones de infraestructura, conectividad y competitividad que ofrece la entidad.

El Mandatario Estatal informó que durante su administración se han concertado inversiones por cerca de 9 mil 500 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 200 mil millones de pesos, y adelantó que continuarán las gestiones para atraer capitales provenientes principalmente de Asia y Alemania, con proyectos que permitan ampliar la capacidad industrial, diversificar la economía y generar más empleos en las cuatro regiones del Estado.

Ricardo Gallardo Cardona subrayó que el crecimiento industrial debe reflejarse directamente en mejores condiciones de vida para la población, por lo que su Gobierno mantiene en marcha obras de infraestructura, programas sociales y acciones de atención a las colonias y comunidades que durante décadas permanecieron rezagadas, con el objetivo de que los beneficios del desarrollo económico lleguen a más familias y no se concentren únicamente en las zonas industriales.

Finalmente, destacó que entre octubre de 2021 y septiembre de 2026, San Luis Potosí acumuló cerca de 10 mil millones de dólares en inversión privada concertada, mientras que el valor de las exportaciones registró un crecimiento de 94.4 por ciento entre el inicio de la administración y diciembre de 2025, indicadores que colocan a la entidad entre los estados con mayor dinamismo económico y respaldan la estrategia de atracción de inversiones, generación de empleos y bienestar para las y los potosinos.