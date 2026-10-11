EL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGÓ MÁS DE 138 MILLONES DE PESOS EN CRÉDITOS DURANTE SEPTIEMBRE

* Un total de 2 mil 785 financiamientos y más de 4 mil empresarios capacitados forman parte de los resultados mensuales para respaldar la actividad económica.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene el acceso al financiamiento para emprendedores, comerciantes y empresas, mediante el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), que durante septiembre otorgó 2 mil 785 créditos por un monto de 138 millones 330 mil 794 pesos.

Como parte de esta estrategia, la oferta institucional pasó de cinco a 19 programas de financiamiento, con alternativas dirigidas a atender necesidades de inversión, operación y desarrollo de negocios en las cuatro regiones.

Durante septiembre también se capacitó a más de 4 mil empresarios mediante 900 foros y cursos relacionados con administración, operación y crecimiento de negocios, brindando herramientas para mejorar su actividad productiva.

Actualmente, Sifide dispone de financiamientos desde 800 pesos hasta 25 millones de pesos, como parte del Gobierno del cambio para ampliar las oportunidades de emprendimiento, apoyar la generación de empleos y contribuir a la economía de las familias potosinas.