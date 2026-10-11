GOBIERNO DEL ESTADO DISTRIBUYÓ MÁS DE 28 MILLONES DE LITROS DE AGUA GRATUITA DURANTE SEPTIEMBRE

* Mediante 40 pipas y mil 417 viajes, el programa atendió un promedio de 900 domicilios diarios ante las deficiencias de abastecimiento de Interapas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene el suministro gratuito de agua potable a familias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, mediante un operativo permanente que durante septiembre distribuyó 28 millones 340 mil litros, para atender a la población afectada por las deficiencias del servicio de Interapas.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, informó que se dispuso de 40 pipas con capacidad de 20 mil litros cada una, las cuales realizaron mil 417 viajes para garantizar la continuidad de las entregas.

Durante este periodo se registró un promedio de 900 domicilios atendidos diariamente, mediante una estrategia de distribución y supervisión orientada a responder a las necesidades de las familias que enfrentan dificultades para contar con agua potable en sus hogares.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este programa gratuito se mantiene como parte de las acciones del Gobierno que cumple para apoyar directamente a la población ante las fallas del abastecimiento en la zona metropolitana.