SAN LUIS POTOSÍ OCUPA QUINTO LUGAR NACIONAL EN PRODUCCIÓN DE HUEVO

* Durante 2025, la entidad produjo 142 mil 820.88 toneladas; Vanegas concentró el 96 por ciento del volumen estatal, seguido de Rioverde y Matehuala.

San Luis Potosí se ubicó en el quinto lugar nacional en producción de huevo durante 2025, al registrar 142 mil 820.88 toneladas, de acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), lo que refleja la relevancia de esta actividad productiva para la entidad.

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, destacó que Vanegas concentra el 96 por ciento de la producción estatal, mientras que Rioverde aporta 1.21 por ciento y Matehuala 0.59 por ciento. También participan los municipios de Tamasopo y Salinas.

Estos indicadores permiten conocer la distribución territorial de la actividad productiva y disponer de información para la elaboración de diagnósticos y programas relacionados con las necesidades alimentarias de la población.

En este contexto, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene programas de apoyo alimentario mediante la entrega gratuita de despensas y paquetes de huevo a familias potosinas. La información estadística puede consultarse en https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Pecuario.php.