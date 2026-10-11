SEER PONE EN MARCHA LIGAS Y JUEGOS DEPORTIVOS DEL CICLO ESCOLAR 2026-2027

* Estudiantes de educación media superior participarán en competencias que promueven la disciplina, convivencia y representación de sus instituciones en encuentros deportivos.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) inauguró las XXV Ligas Deportivas del Nivel Medio Superior y los XXIV Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, como parte de las actividades dirigidas a promover la participación estudiantil y la formación integral mediante el deporte.

El titular del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que estas competencias responden a la política educativa del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a incorporar la actividad física como un componente de la preparación académica de las juventudes potosinas.

Las distintas disciplinas permiten desarrollar habilidades relacionadas con la disciplina, perseverancia, respeto y trabajo en equipo, al tiempo que generan espacios de convivencia entre las comunidades escolares.

Estas actividades también brindan oportunidades para que las y los estudiantes representen a sus instituciones educativas en encuentros regionales y nacionales, como parte del cambio que se vive en la educación de San Luis Potosí.