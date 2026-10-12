Suspenden anuncios de Trump financiados con dinero público; Casa Blanca niega propaganda electoral

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este domingo suspender unos polémicos anuncios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que están financiados con fondos públicos; esto, cuando quedan poco más de tres semanas para las elecciones de medio mandato.

Fue Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien ordenó suspender inmediatamente una campaña de anuncios sobre Trump que se habían financiado con fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al considerar que se podría sufrir un daño irreparable si no los detenía.

Freno de 14 días a campaña gubernamental

La magistrada bloqueó también una asignación de 20 millones de dólares destinada a la producción y difusión de anuncios.

La orden es efectiva desde las 4:45 PM tiempo del centro de México (18:45 hora local de Nueva York) de este domingo, y permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal la prorrogue.

La jueza anunció que publicará próximamente una resolución con todos los argumentos que le han llevado a tomar esta decisión.

Los comerciales combinan elogios al presidente, mensajes contra sus contrincantes políticos y la exaltación de algunas de sus últimas acciones militares como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán.

Trump justifica el gasto

Tras la polémica, la Casa Blanca sostuvo que los anuncios son mensajes de servicio público y educativos, y negó que constituyan propaganda electoral.

Trump defendió personalmente el gasto y afirmó que no está promocionándose porque no es candidato en las elecciones de noviembre, sino que está “promoviendo el país”.

El mandatario también dijo que estaría dispuesto a pagar personalmente el dinero si se determinara que el gasto es incorrecto.

Con información de EFE