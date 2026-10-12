Trump anuncia acuerdo entre Rusia y Ucrania para cesar los ataques contra infraestructuras energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

«Con efecto inmediato, se establece un alto al fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!», escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Trump culpó el sábado a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas del aumento de los precios del diésel en Estados Unidos y dijo que a Zelenski «más le vale dejar de hacerlo», además sostuvo que Ucrania debería sustituirlo como líder porque había desperdiciado varias oportunidades para llegar a un acuerdo con Moscú.

La fuerte subida de los precios mundiales del diésel, tras el estallido de la ofensiva en Irán en febrero, se ha convertido en un lastre político para el Partido Republicano de Trump antes de las elecciones legislativas del próximo mes, en las que los demócratas de la oposición podrían hacerse con el control de una o ambas cámaras del Congreso.

Zelenski reiteró más temprano este domingo la postura que Ucrania mantiene desde hace tiempo: que está dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas únicamente como parte de una desescalada mutua del conflicto, lo que requeriría que Moscú cese sus propios ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas.

El sábado, Zelenski respondió airadamente al anuncio de Trump sobre un acuerdo de suministro de gasóleo con Rusia, que, según él, alentaría los ataques de Moscú contra Ucrania.

Analistas consideran que es poco probable que el acuerdo de Trump con Moscú resulte en una baja sostenida de los precios del combustible, ya que los volúmenes siguen siendo muy inferiores a los que Rusia suele exportar cuando sus refinerías no están bajo ataque.

Con información de EFE y Reuters