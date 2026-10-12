Prevén que “Simon” impacte en Sinaloa a mitad de semana

El huracán Simon se debilitó este domingo a categoría 3 frente a las costas del estado de Jalisco, en el Pacífico, mientras continúa provocando lluvias extraordinarias en la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque inicialmente se preveía que “Simon” ingresara a tierra este día en Jalisco, el pronóstico cambió durante la jornada, y las autoridades meteorológicas prevén ahora un posible impacto el miércoles o jueves en Sinaloa, mientras el ciclón continúa desplazándose paralelo a la costa.

A las 18:00 hora local (02:00 GMT del lunes), Simon presentaba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250, y se desplazaba hacia el noroeste a siete kilómetros por hora, según el último aviso del SMN.

El centro del ciclón se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

Pese a la disminución de su intensidad, la circulación de Simon continúa generando alertas por lluvias de extraordinarias a muy fuertes en varios estados del país.

Para las próximas 24 horas, el SMN pronostica lluvias extraordinarias -superiores a 250 milímetros- en Jalisco; así como lluvias torrenciales -de entre 150 y 250 milímetros- en Colima.

También se prevén lluvias intensas -de 75 a 150 milímetros- en Nayarit y Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes -de 50 a 75 milímetros- en Sinaloa.

Además, se esperan vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora y oleaje elevado, de hasta diez metros de altura, principalmente en Jalisco.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Asimismo, permanece vigente una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Según la trayectoria prevista por el SMN, Simon continuará avanzando hacia el norte, paralelo a las costas del Pacífico mexicano, mientras pierde intensidad gradualmente durante los próximos días.

Consultar atlas

Se espera que el fenómeno pueda ingresar a tierra la tarde del jueves por Sinaloa ya como tormenta o ciclón postropical, según los pronósticos.

El ciclón había alcanzado la categoría 4 durante la madrugada del sábado, tras una rápida intensificación que lo llevó de tormenta tropical a huracán el jueves a huracán categoría 2 el viernes.

En su proximidad a las costas mexicanas, Simon ha provocado inundaciones en localidades como Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco, donde los aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones.

Las autoridades también realizaron evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables de la región, cerraron puertos y zonas turísticas, y desplegaron personal de emergencia, incluidos más de cuatro mil 600 agentes de la Marina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los habitantes de las zonas amenazadas a resguardarse en lugares seguros y evitar salir a la vía pública hasta que las autoridades correspondientes levanten las alertas.

Con información de López-Dóriga Digital