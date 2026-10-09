SOLEDAD GARANTIZA VIALIDADES Y ESPACIOS MEJOR ILUMINADOS CON REHABILITACIÓN CONTINUA DE LUMINARIAS

* Bajo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Servicios Municipales atiende con prontitud los reportes ciudadanos ante el incremento de fallas generado por las lluvias.

Con el firme objetivo de garantizar calles iluminadas y fortalecer la seguridad de las familias soledenses, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través del departamento de Alumbrado Público, a la Dirección de Servicios Municipales mantiene de manera intensiva labores de reparación y rehabilitación de alumbrado público en diversas colonias y vialidades de la demarcación.

El titular de la Dirección, Antonio Zamarripa Quintero, expresó que ante la presente temporada de lluvias, incrementa la demanda de mantenimiento por afectaciones causadas por el agua en las líneas eléctricas, sin embargo “la indicación del Alcalde es no bajar la guardia y dar solución oportuna a cada una de las luminarias reportadas por la ciudadanía”.

Detalló que se llevaron a cabo importantes acciones operativas entre las que destacan la reconexión de reflectores y el retiro de un poste dañado en el área recreativa de la colonia Nuevo Testamento. Asimismo, en el Acceso Norte se logró restablecer por completo un circuito eléctrico, devolviendo la iluminación a 53 lámparas para beneficio de automovilistas y peatones.

De igual manera, en el tramo de Central de Maquinaria, sobre la Avenida Providencia (desde la Carretera a Matehuala hasta el puente de Hogares Populares), el personal técnico restableció el circuito correspondiente, dejando en óptimo funcionamiento 48 lámparas, a estas acciones se sumaron la reconexión de dos luminarias en el contacto colectivo, así como la instalación de una bajada eléctrica en la calle Cordillera Oriental y la reconexión de iluminación en Privada La Esperanza, en la colonia Las Capillas.

En la calle Iturbide de la colonia Pavón, las cuadrillas realizaron la instalación de bajada, reacomodo y reconexión de lámparas, asegurando un entorno adecuado para las labores de seguridad y atención pública. Estas intervenciones reflejan el compromiso de un Gobierno Municipal cercano a la gente, que escucha y da respuesta directa a las necesidades de la población, demostrando en los hechos el cambio que se vive en Soledad mediante un trabajo permanente por el bienestar y la tranquilidad de todas las familias.