Donald Trump designa a la analista política Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca

EFE.- La abogada y analista política conservadora Katie Zacharia fue designada este viernes como nueva portavoz de la Casa Blanca, un puesto al que llega tras la salida de Karoline Leavitt, la mujer más joven en ocupar el cargo.

Katie Zacharia, según adelantó el periódico estadounidense «The New York Times», había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump destacó la lealtad de Zacharia, a quien describió como una «brillante partidaria» desde el principio, y aseguró que trabajará bien con los medios de comunicación, los estadounidenses y su administración.

Karoline Leavitt fue la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, durante su segundo mandato, desde enero de 2025 hasta agosto de 2026.

Anteriormente, la joven madre se desempeñó también como secretaria de prensa nacional, pero para la campaña de 2024 del republicano Trump.

Katie Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial para misiones especiales de la administración de Trump.

Cabe recordar que Leavitt anunció su salida argumentando que quería dedicar más tiempo a sus dos hijos semanas después de haber regresado de su licencia de maternidad.

De acuerdo con las palabras del propio Trump, Leavitt, de 29 años de edad, desempeñó de forma excelente su trabajo; sin embargo, analistas criticaron duramente su labor debido a su agresividad contra reporteros que cuestionaban la administración del presidente.

Con información de Latin Us