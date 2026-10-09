GUARDIA CIVIL ESTATAL DESARTICULA CÉLULA DELICTIVA EN MATEHUALA

• Durante el operativo, los elementos detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula criminal.

Como resultado de labores de inteligencia y acciones del Escudo Potosí en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula criminal, señalada por su probable relación con hechos de violencia en municipios de la región.

Resultado de un operativo táctico se concretaron las detenciones, que buscan impedir la introducción de grupos delincuenciales de otros estados, además de que se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos, cascos y 20 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

A los detenidos, Alexis “N” de 28 años, Juan “N” de 30 años, originario de El Salvador, Rúben “N” de 18 años y Brian “N” de 22 años, se les aseguraron 75 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como “cristal” y 10 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

También se aseguraron dos vehículos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia, prevención y combate a la delincuencia, con el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.