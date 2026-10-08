PAVIMENTACIÓN DE BULEVAR VALLE DE LOS FANTASMAS A PUNTO DE SER ENTREGADA EN SOLEDAD 

– El edil señaló que los trabajos alcanzan ya un 90% de avance; se trata de una obra de rehabilitación con ceroeta asfáltica, servicios básicos e iluminación.

El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz adelantó que la obra de pavimentación e iluminación de la lateral del bulevar Valle de Los Fantasmas, del tramo comprendido en las calles Canelo-Aurora, avanza favorablemente de acuerdo al programa de rehabilitación, lo que permitirá que en próximos días entregarla a las familias, comerciantes y automovilistas que diariamente hacen uso de esta importante vialidad, a la altura de la colonia San Rafael.

El edil afirmó que el cambio que se impulsa para mejorar la vida de las y los soledenses, se refleja en obras integrales, intervenidas en su totalidad con los servicios básicos, como es el caso de esta obra, la cual contempla la pavimentación con carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, además de la introducción de servicios de agua potable y drenaje sanitario; en este proyecto, se invirtieron 1.5 millones de pesos, y actualmente los trabajos registran un progreso del 90 por ciento.

Añadió que esta acción era demandada por las familias que enfrentaban dificultades al transitar por la avenida, esperar el transporte público y circular para dirigirse a escuelas, centros de trabajo y viviendas, y para comerciantes de la zona, era una vía complicada para la llegada y transporte de mercancías. Ahora, es una vialidad que se transformó y que adquirió mayor plusvalía, que regresa la dignidad familiar y asegura un entorno seguro e iluminado.

Actualmente, las labores consisten en la construcción de diamantes de pozos de visita, para posteriormente cubrir con carpeta asfáltica y empezar la aplicación de pintura y señalética, lo que permite hablar de una obra casi terminada que puede ser estrenada por las familias y visitantes de la zona. «Va muy avanzada, se cumplió el plazo comprometido con las familias y estamos listos para regresar en unos días más a inaugurar está importante rehabilitación», añadió el edil.

Con la garantía de impactar a más de mil 500 personas, esta mejora vial refleja un importante desarrollo urbano y el cambio en la vida de miles de personas que a diario circulan esta zona; ahora, lo harán con seguridad y confianza.