EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DIRECTA EN LOS HOGARES POTOSINOS

* Con más de 100 colonias atendidas y más de 350 comunidades de varios municipios mediante Enchúlame la Colonia y Enchúlame la Comunidad, el Gobernador del Estado amplía su política de cercanía con Góber en tu Casa, para escuchar y resolver las necesidades de la población en las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha convertido la atención directa a las familias en una de las principales características de su administración, llevando los servicios y programas del Gobierno del Cambio hasta las colonias, comunidades y ahora al interior de los hogares potosinos, con una política de cercanía que permite conocer de primera mano las necesidades de la población y dar seguimiento a sus planteamientos, sin que las familias tengan que trasladarse hasta las oficinas gubernamentales.

Esta dinámica de trabajo tiene como antecedente el programa Enchúlame la Colonia, el cual ha atendido a más de 100 colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí con acciones integrales de rehabilitación urbana en colonias con trabajos de pavimentación, bacheo, instalación y rehabilitación de alumbrado público, pintura, reforestación de áreas verdes, limpieza y retiro de maleza, además de labores de desazolve de canales pluviales y sistemas de drenaje, para mejorar las condiciones del entorno, la movilidad y la seguridad de las familias.

De igual forma, con Enchúlame la Comunidad se han atendido a más de 350 comunidades y barrios de municipios como Tampamolón Corona, Axtla de Terrazas, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale y Cuidad Valles con obras de rehabilitación de sus plazas principales y calles, además de limpieza, pintado y recuperación de espacios para el esparcimiento.

Ahora, con Góber en tu Casa, el Mandatario Estatal lleva esta estrategia de cercanía a una nueva etapa, al visitar personalmente los hogares para escuchar de frente a las y los potosinos, iniciando el programa en colonias como Rural Atlas, Capulines, Mártires de la Revolución, en donde escuchó sus inquietudes para atender situaciones que van más allá de las necesidades de infraestructura de sus colonias, este programa permite identificar problemáticas específicas dentro del núcleo familiar y establecer una comunicación directa entre la ciudadanía y las instituciones responsables de brindar soluciones.

Entre las solicitudes que pueden atenderse se encuentran trámites relacionados con la regularización vehicular, servicios del Registro Civil, atención y orientación médica, así como acciones preventivas en materia de seguridad del hogar, además de otras gestiones que requieren acompañamiento institucional, la participación de las dependencias estatales permite canalizar cada petición hacia las áreas correspondientes y mantener un seguimiento para ofrecer respuestas conforme a las necesidades de cada familia.