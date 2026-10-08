EMPRENDEDORES, AGRADECIDOS CON CRÉDITOS DE SIFIDE PARA FORTALECER SUS NEGOCIOS

– Trámites ágiles y sencillos, además de acompañamiento durante el proceso, permiten a potosinas y potosinos acceder a financiamiento para hacer crecer sus negocios

Desde el inicio de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se instruyó al Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) a acercar las opciones de financiamiento a las y los emprendedores potosinos, así como respaldar a las pequeñas empresas para contribuir al fortalecimiento de la economía de San Luis Potosí.

A través de estos esquemas de financiamiento, miles de potosinas y potosinos han podido acceder a recursos para ampliar sus negocios, enfrentar periodos de dificultad económica o poner en marcha nuevos emprendimientos.

Tal es el caso de Alejandra González, beneficiaria de SIFIDE, quien utilizó el financiamiento para invertir en su negocio y mejorar las alternativas que ofrece a sus clientes. “Fue un trámite sencillo y accesible. El personal brinda oportunidades, alternativas y acompañamiento durante todo el proceso. Gracias al apoyo del Gobernador he podido seguir con mi negocio y hacerlo crecer”, compartió.

Por su parte, María García destacó la agilidad y sencillez del proceso para obtener el financiamiento. Agradeció el respaldo a los pequeños negocios y expresó su deseo de que continúen los apoyos dirigidos a las y los emprendedores de San Luis Potosí.

De igual manera, José Cervantes señaló que los recursos obtenidos le permitieron invertir en su negocio y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes.