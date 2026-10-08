DIF ESTATAL DEVUELVE LA VISIÓN A ADULTOS MAYORES CON CIRUGÍAS GRATUITAS

* Mediante el convenio BeneDIF con la Beneficencia Española, personas mayores de distintos municipios acceden a operaciones de cataratas sin costo.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) continúa acercando servicios médicos especializados a quienes más los necesitan, como parte de la política de atención social del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.

A través de esta jornada, las y los beneficiarios tienen la oportunidad de recuperar claridad visual, retomar sus actividades cotidianas y desenvolverse con mayor independencia, además de disfrutar con mayor confianza la convivencia con sus seres queridos.

La directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, destacó que estas acciones representan mucho más que una atención médica, pues permiten recuperar la autonomía, seguridad y confianza de las personas mayores.

El Gobierno del Cambio mantiene una atención cercana y humana, que se traduce en mejores oportunidades de bienestar para la población de las cuatro regiones.