PARQUES TANGAMANGA PRIORIZAN SEGURIDAD DE VISITANTES Y REPOSICIÓN DE ÁRBOLES

* Las lluvias y el reblandecimiento del suelo han afectado la estabilidad de algunos árboles y ramas en Tangamanga I, por lo que se realizan labores preventivas y se contempla su reposición.

Para garantizar la seguridad de las familias que diariamente utilizan el Parque Tangamanga I, el Gobierno del Estado mantiene un programa de revisión y atención preventiva de árboles que han comenzado a perder estabilidad debido a la humedad acumulada y al reblandecimiento de la tierra durante la temporada de lluvias.

El titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), José Luis Mejía López, explicó que estas condiciones naturales pueden provocar que algunos ejemplares pierdan firmeza en sus raíces y presenten riesgo de caída, principalmente en áreas de tránsito, convivencia y actividades deportivas, es por ello que el personal especializado realiza recorridos para identificar los árboles o ramas que requieren intervención y determinar las medidas necesarias en cada caso de manera cuidadosa.

Cecurt exhortó a las y los visitantes a respetar las áreas de trabajo y atender las recomendaciones del personal operativo, reiterando que la prioridad es proteger la integridad de quienes disfrutan diariamente de estos espacios públicos, sin descuidar su riqueza natural y ambiental.

Se precisó que el retiro de ejemplares se contempla únicamente cuando sus condiciones representen un riesgo para las personas, privilegiando en todo momento la conservación del arbolado existente. Asimismo, destacó que los árboles que deban retirarse serán repuestos con nuevos ejemplares, para mantener la cobertura vegetal y dar continuidad al cuidado ambiental de este importante pulmón de la zona metropolitana.

Estás labores preventivas también se mantienen en el Parque Tangamanga II, bajo criterios de seguridad, cuidado ambiental y conservación de los espacios naturales, procurando que las intervenciones sean responsables y no representen una eliminación indiscriminada de árboles.