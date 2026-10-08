Lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública justicia gratuita y con enfoque intercultural a Tancanhuitz

Un Puente entre las comunidades y el acceso efectivo a sus derechos

Tancanhuitz, San Luis Potosí. — El Instituto Federal de Defensoría Pública fortalece su presencia en la Huasteca potosina con la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en Tancanhuitz, un espacio que acerca orientación, asesoría y defensa jurídica gratuita a las comunidades de la región.

La presencia de esta Casa tiene especial relevancia en una zona con importante presencia de pueblos y comunidades indígenas, donde las condiciones económicas, geográficas y lingüísticas pueden representar obstáculos para el acceso efectivo a la justicia.

La encargada de despacho del Instituto de San Luis Potosí Norma Angelica Zarate Santos dijo que, “el acceso a la justicia no puede depender del lugar donde una persona vive, de la lengua que habla o de sus posibilidades económicas; por ello acercamos los servicios jurídicos para fortalecer sus derechos”

La atención incorpora un enfoque intercultural, que reconoce la diversidad cultural y lingüística de las comunidades y busca garantizar un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto. La posibilidad de recibir orientación jurídica de manera culturalmente pertinente contribuye a que las personas conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.

La Casa brinda atención a toda la población, con especial énfasis en personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, integrantes de pueblos indígenas, hablantes de lenguas indígenas y personas LGBTTTIQA+.

Entre los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública se encuentran la defensa penal y asesoría jurídica gratuita en asuntos de su competencia, incluyendo materias laborales, pensiones y servicios de salud, migración y refugio, así como asuntos civiles, mercantiles y fiscales, conforme a la normatividad aplicable.

La Casa de Asesoría Jurídica Intercultural representa un puente entre las instituciones y las comunidades, contribuyendo a que la justicia sea un servicio cercano y accesible, particularmente para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

En una región de gran riqueza cultural y presencia de pueblos originarios, acercar los servicios jurídicos significa reconocer que la diversidad cultural y lingüística no debe ser una barrera para ejercer derechos.

Cuando la justicia llega a las comunidades, también llegan la dignidad, la igualdad y la posibilidad de hacer valer los derechos.