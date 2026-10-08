Salud mental de los jóvenes, prioridad para Enrique Galindo

El Presidente Municipal destacó las acciones de prevención y orientación del Mes Amarillo, con las que se llegó a cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas. Reafirmó que el Centro Municipal de Atención a la Salud Mental ofrece servicios gratuitos y especializados a quienes requieren apoyo profesional.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó el compromiso del Gobierno de la Capital con la salud mental de las juventudes, mediante políticas públicas enfocadas en la prevención, la orientación y el cuidado emocional, como parte de las actividades del Mes Amarillo, se realizaron pláticas informativas y acciones de sensibilización para promover la atención oportuna, identificar factores de riesgo y fomentar una cultura de bienestar emocional entre las nuevas generaciones.

Estas actividades llegaron a cientos de estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, entre ellas la escuela Celia Lechón Noyola, la Universidad UDEP, el Colegio Minerva, la UTAN y el Colegio Salesiano. A través de estos encuentros se brindó orientación sobre la importancia de atender la salud mental, fortalecer las redes de apoyo y eliminar los estigmas que dificultan que las personas busquen ayuda profesional cuando la necesitan.

Enrique Galindo señaló que el Gobierno Municipal mantiene a disposición de la población el Centro Municipal de Atención a la Salud Mental, único en su tipo operado por un gobierno municipal en el estado, que ofrece atención gratuita, especializada y multidisciplinaria. Sus servicios incluyen psicología, psiquiatría, neuropsicología y trabajo social, así como terapia individual, grupal, familiar y de pareja, para atender distintas necesidades emocionales y contribuir al bienestar de las personas y sus familias.

Los resultados de este espacio reflejan el alcance de la política municipal de atención a la salud mental: durante 2025 y 2026, 2 mil 14 personas recibieron terapia individual, familiar o de pareja; 618 participaron en terapia grupal; 335 recibieron atención psiquiátrica y 206 accedieron a servicios de neuropsicología. Las actividades del Mes Amarillo concluirán el próximo sábado con un ciclo de conferencias, que servirá como cierre de esta jornada de prevención, información y orientación en favor de la salud mental de las juventudes de San Luis Capital.