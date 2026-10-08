Comienza Interapas atención de drenaje en Miguel Barragán

Este primer tramo abarcará desde las calles Francisco Zarco a Leandro Valle.

Los trabajos en la colonia Alamitos, forman parte del cuarto paquete de obras prioritarias del organismo.

SLP.- Interapas comenzó la renovación de la red de drenaje comenzó en la calle Miguel Barragán, en la colonia Alamitos, donde se trabajará en un primer tramo de 60 metros para mejorar las condiciones de la infraestructura sanitaria de esta zona.

En esta primera etapa se intervendrá el tramo entre Francisco Zarco y Leandro Valle, con la colocación de tubería PEAD de 12 pulgadas y una inversión aproximada de 380 mil pesos. La obra beneficiará directamente a cerca de 250 habitantes.

Este será el primer tramo de una intervención que continuará en la misma calle, con el propósito de atender los puntos que requieren una mejora de infraestructura.

Los trabajos forman parte del cuarto paquete de obras prioritarias de Interapas. Debido a las labores, la calle Miguel Barragán permanecerá cerrada por completo mientras se realizan los trabajos. Se recomienda a vecinos y conductores tomar precauciones y considerar vías alternas mientras se realizan los trabajos.

Estas obras de rehabilitación sanitaria son posibles gracias a los recursos propios de Interapas, derivados del pago puntual de los usuarios, lo que permite mantener de manera constante la renovación y mejora de las redes de drenaje de la zona metropolitana.