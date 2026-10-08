Gobierno Municipal facilita trámites para abrir negocios con Ventanilla Única SARE

El espacio ofrece orientación y acompañamiento para iniciar, completar o concluir gestiones municipales en un solo lugar.

Se ubica en la Unidad Administrativa Municipal, en bulevar Salvador Nava Martínez 1580, frente a las oficinas de Ingresos.

La Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Gobierno de San Luis Capital exhortó a la ciudadanía y a quienes buscan emprender o abrir un negocio a utilizar la Ventanilla Única SARE (Sistema Ágil de Regularización de Establecimientos), un espacio diseñado para facilitar los trámites municipales y agilizar la atención.

La ventanilla se encuentra en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), ubicada en bulevar Salvador Nava Martínez 1580, colonia El Santuario, frente a las oficinas de Ingresos. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

En este espacio, personal municipal brinda orientación y acompañamiento para iniciar, completar o concluir procedimientos de manera más clara, ordenada y ágil, con el propósito de facilitar la atención a quienes requieren realizar gestiones relacionadas con el desarrollo urbano y la apertura de establecimientos comerciales.

Entre las áreas que participan se encuentran la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, Comercio Municipal, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Protección Civil y Vialidad, entre otras dependencias involucradas en los procesos para la apertura y operación de negocios.

El Gobierno Municipal destacó que la Ventanilla Única SARE contribuye a simplificar procesos, reducir tiempos y hacer más eficiente la atención, al concentrar en un solo lugar la orientación necesaria para quienes desean emprender, abrir un establecimiento o realizar trámites municipales.