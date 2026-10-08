Alianza entre Gobierno de San Luis Capital y Zona Industrial fomenta el respeto a la diversidad

Unen acciones la Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, y la UUZI

Se promueve la inclusión laboral para personas que forman parte de esos sectores

La inclusión laboral se construye en equipo, de ahí que el Ayuntamiento de San Luis Potosí en coordinación con empresas de la Zona Industrial aprovechan la alianza para fomentar igualmente la diversidad y la cero discriminación.

Por ello, la Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, sostuvo una reunión de trabajo con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial – UUZI-, para iniciar primeramente con un diagnóstico y posteriormente, realizar actividades que fomenten la contratación de personas de estos sectores.

Se detalló que en este acercamiento, se identificaron barreras, pero también se reconocieron las oportunidades, a fin de promover espacios de trabajo donde la diversidad sea respetada y las personas puedan desarrollarse sin distinción alguna.

De ahí que integrantes de la citada dependencia municipal no sólo agradecieron la apertura, sino la disposición de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial para trabajar por un San Luis Potosí más inclusivo.

Finalmente, la Unidad Municipal Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, reafirmó que continuará con este tipo de acercamientos con distintos sectores tanto productivos como sociales, para impulsar la cultura del respeto hacia la diversidad.