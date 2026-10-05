DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD GARANTIZA Y AMPLÍA ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES AUTISTAS

– A través del Centro Municipal de Autismo, se atienden a 96 pacientes cada mes, con edades desde los 3 años, mediante terapias cognitivas, sensoriales y con equinos.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número 2, opera el Centro Municipal de Autismo (CMA) con personal capacitado, rehabilitación integral y servicios accesibles ante la solicitud de atención a esta discapacidad en el municipio; todo ello, se brinda con principios de cercanía y atención de calidad que impulsa la presidenta del organismo de ayuda social, María del Pilar Cardona Reyna.

Vianey Yizel Carbajal Castillo, responsable de la UBR 2, afirmó que el Centro Municipal de Autismo atiende a 96 pacientes entre niños, niñas y adolescentes, con edades desde los 3 años, mediante terapia sensorial y cognitiva, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde; a su vez, brinda equinoterapia a 21 usuarios y usuarias más de martes a viernes, fortaleciendo una atención completa para la población con espectro autista.

Detalló que con apoyo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Gobierno del Estado, personal municipal recibió capacitación para comenzar con aplicación de pruebas diagnósticas del espectro autista, ampliando la capacidad de atención y los servicios a las familias: “estas pruebas nos funcionan mucho, porque hay pacientes que vienen, que no tienen ningún antecedente que sea autismo, y nada más los canalizan de las escuelas con referencias de ´es que tiene autismo´, pero para nosotros es importante saber que en realidad tiene autismo y aplicamos estas pruebas del ADI-R y el ADOS-2.

Explicó que la ADI-R consiste en preguntas generales que se hacen a las y los padres de familia sobre el historial clínico, cómo fue la gestación también durante el embarazo, que permitan conocer la sintomatología, luego se trabaja con las pruebas con el niño, que es la prueba ADOS. Toda la prueba del ADOS se trabaja con el niño “porque tenemos que ver cognitiva y sensorialmente todo lo que el niño puede externarnos y ver qué tan avanzado es el autismo”.

Por último, agregó que por indicación de la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, se realiza cada viernes de mes, un taller dirigido a padres de familia y niñas y niños con autismo: “hay papás que todavía presentan duelo ante esta condición, entonces queremos estar cercanos a los papás, pero también lograr que ellos trabajen con sus pequeños. Y en este caso también es muy importante que la terapia vaya de la mano con el trabajo que está haciendo la familia, porque la familia los tiene 24/7, nosotros nada más lo tenemos cierto tiempo, pero la familia es la que nos ayuda en estas actividades.

Así, el Gobierno Municipal de Soledad atiende con compromiso y cercanía la discapacidad de autismo en la población, con espacios idóneos, integrales y accesibles, reflejando los resultados en la atención primaria y abriendo oportunidades de desarrollo para las familias que más lo necesitan.