Enrique Galindo anuncia cierre de año con más obras y trabajo en San Luis Capital

El Gobierno Municipal mantendrá el ritmo de atención a la ciudad con acciones de seguridad, recuperación de espacios públicos, infraestructura y una amplia agenda de actividades

El Gobierno Municipal de San Luis Capital mantendrá durante los próximos meses un intenso ritmo de trabajo, con obras, acciones de infraestructura, seguridad y recuperación de espacios públicos, además de una amplia agenda de actividades que marcarán el cierre de 2026, afirmó el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos.

Durante su reunión de trabajo con integrantes de su gabinete, el Alcalde destacó que el Ayuntamiento no detendrá sus actividades y que las distintas áreas municipales continuarán atendiendo las necesidades de la ciudad. Entre los eventos programados se encuentran el Festival Internacional de Letras, el aniversario de la ciudad, el próximo 3 de noviembre, el Medio Maratón, el Gran Fondo de Nueva York, la Carrera Panamericana y las actividades de la temporada navideña.

En materia de seguridad, Galindo Ceballos resaltó los resultados y acciones que se han concretado recientemente, entre ellas la entrega de patrullas, uniformes y chalecos antibalas, así como la instalación de torres de videovigilancia en centros comerciales, con el propósito de fortalecer la prevención y las labores de protección en la ciudad.

El Presidente Municipal también destacó los trabajos de recuperación y mejoramiento de espacios públicos. Entre las acciones recientes mencionó la rehabilitación de los juegos infantiles del parque de Morales, con trabajos de arreglo y pintura; la intervención del parque lineal de la calle Tatanacho, que cuenta con pista atlética y nueva iluminación, así como las labores realizadas en el parque Gómez Farías, ubicado en el circuito del mismo nombre, en la colonia Jardines del Estadio.

Enrique Galindo señaló que estas acciones forman parte del trabajo que continuará durante el cierre del año, por lo que las distintas áreas del Gobierno Municipal mantendrán el ritmo de atención, ejecución de obras y mejoramiento de servicios en las colonias y sectores de San Luis Capital. “El Ayuntamiento no para”, enfatizó.