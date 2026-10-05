Presenta el Gobierno de la Capital la 5ª edición de la Carrera Panamericana

Alrededor de 70 autos, verdaderas joyas del automovilismo, llegarán el miércoles 21 por la avenida Horizontes y podrán ser admirados más tarde en el Pasaje Peatonal Zaragoza

San Luis Capital volverá a ser centro de atención del automovilismo deportivo con la quinta edición de la Carrera Panamericana, que llegará a San Luis Potosí este miércoles 21 de octubre, con la participación de alrededor de 70 autos clásicos, verdaderas joyas del automovilismo, que podrán ser admirados durante la tarde en el Pasaje Peatonal Zaragoza.

El evento fue presentado este lunes por el Gobierno de la Capital y los organizadores de la competencia, así como por el piloto potosino Ricardo Cordero, quien en esta edición buscará convertirse en el máximo ganador de la Carrera Panamericana, una de las competencias más importantes del deporte motor a nivel nacional.

Durante la presentación, el director del Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, señaló que, gracias al respaldo del Alcalde Enrique Galindo, la Carrera Panamericana ha regresado a San Luis Potosí, para beneplácito de miles de aficionados al automovilismo y admiradores de los autos de colección.

Invitó a los potosinos a acudir a la llegada de los competidores, programada para la tarde del miércoles 21 por la avenida Horizontes, desde donde los vehículos se trasladarán, ya con velocidad controlada, hacia el Centro Histórico de la ciudad para que puedan ser admirados en el Pasaje Peatonal Zaragoza.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que ya se tienen preparados los operativos en coordinación con la Guardia Nacional, a fin de garantizar que tanto la llegada como la salida de los vehículos, programada para la mañana del jueves 22, se desarrollen con seguridad y comodidad para los asistentes.