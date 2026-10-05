Gobierno Municipal refuerza limpieza de vialidades con barredora mecánica

La unidad realiza trabajos en Venustiano Carranza, Nereo Rodríguez Barragán y las inmediaciones del parque de Morales; se pide a la ciudadanía transitar con precaución

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí inició la semana con trabajos de limpieza en vialidades mediante la barredora mecánica, que este lunes realiza labores en ambos sentidos de la avenida Venustiano Carranza, Nereo Rodríguez Barragán y las inmediaciones del parque de Morales, como parte del programa permanente de mantenimiento que lleva a cabo la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

Ante la presencia de maquinaria en estas zonas, se solicita a peatones, automovilistas y usuarios del transporte público transitar con precaución y atender las indicaciones correspondientes, con el propósito de prevenir accidentes y facilitar el desarrollo seguro de las labores de limpieza.

La barredora mecánica continuará su recorrido por distintos puntos de la ciudad para mantener estas acciones de manera permanente. El Gobierno Municipal informará oportunamente, a través de sus cuentas oficiales de Facebook, las vialidades y zonas donde se realizarán los trabajos, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos.