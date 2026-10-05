Ruth y «Tecmol» la diferencia entre un movimiento político-social y uno electoral.

CAMINANTE

Toño Martínez

Porque Ruth Gonzáles Silva encabeza con amplio margen las preferencias ciudadanas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí el próximo año, mientras que en Ciudad Valles José Luiz Romero Calzada alias «El Tecmol» es el más fuerte prospecto a presidente municipal antes siquiera de comenzar las campañas oficiales.

La respuesta no se puede insertar en teorías políticas ni en ecuaciones cuánticas y sí acaso en reflexiones filosóficas de grandes pensadores; Ruth González y Romero Calzada detonaron movimientos político-sociales que encendieron la participación ciudadana para el proceso de renovación de poderes estatales y local.

Ambos van más allá de partidos políticos, y con estrategias realistas se están ganando el respaldo de la gente velozmente.

Un movimiento social-político constituye una lucha colectiva enfocada a lograr cambios estructurales y culturales en una comunidad, mientras que un movimiento político-electoral es un formato temporal centrado en ganar una elección.

El estado potosino ha sido pionero en movimientos cívicos que han derribado estructuras políticas como el que encabezó Salvador Nava Martínez en los años 50’s, que terminó con el cacicazgo de Gonzalo N. Santos, y en Valles Javier Gallegos Hernández como candidato independiente venció al PRI en dos ocasiones, 1960 y 1970.

No es el caso actual pues el movimiento de Ruth González no es una cruzada contra un régimen de gobierno ni contra un partido sino para continuar un sexenio -el de su esposo Ricardo Gallardo Cardona- considerado entre los mejores del país en este momento.

Por lo que respecta a Valles, Romero Calzada libra una lucha que se nutre en las fallas del gobierno de David Medina Salazar, con un estilo desparpajado, incómodo y grosero para muchos pero de gran arrastre popular.

Eso le ha ganado ser blanco de una guerra cruenta de ataques mediáticos y del oficialismo, cuyo efecto sin embargo en lugar de desmerecer su avance lo ha inmunizado. Está vacunado contra las críticas y podría ganar las próximas elecciones.