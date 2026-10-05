Gobierno Municipal detecta vandalismo que afecta alumbrado público

El Ayuntamiento de San Luis Capital llama a la ciudadanía a reportar estos actos y contribuir al cuidado de los espacios públicos

El Gobierno Municipal de San Luis Capital informó que se registraron actos de vandalismo en distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos en zonas recientemente intervenidas y que cuentan con nueva iluminación con bolardos. Los hechos fueron detectados en avenida Tatanacho, recientemente inaugurada, así como en Calzada de Guadalupe, avenida Salvador Nava y Álvaro Obregón.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones dañan al alumbrado público que pertenece a todas y todos los habitantes y representan una afectación directa a los esfuerzos que realiza el Ayuntamiento para mantener una ciudad mejor iluminada y segura. Destacaron que el vandalismo no solamente deteriora el entorno urbano, sino que también impacta en recursos y trabajos destinados a mejorar los espacios públicos de la capital.

Ante ello, el gobierno municipal hizo un llamado a la población a colaborar en el cuidado del patrimonio de San Luis Capital y reportar cualquier acto de vandalismo que detecte a través de las redes sociales oficiales de Facebook: Gobierno Municipal SLP y Servicios Municipales SLP.