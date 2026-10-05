CON LABORES DE INTELIGENCIA GUARDIA CIVIL ESTATAL ASEGURA A PRESUNTOS OBJETIVOS PRIORITARIOS

• De acuerdo con información de inteligencia de la SSPC, los detenidos en Matehuala son identificados como objetivos prioritarios.

La Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a tres personas en hechos distintos registrados en Tamazunchale y Matehuala, por su probable participación en delitos relacionados con la posesión de estupefacientes y durante estas intervenciones también fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y otros indicios.

En la colonia Zacatipán, en Tamazunchale, elementos de la GCE detuvieron a Alejandro “N”, de 29 años de edad, a quien le fueron aseguradas diversas dosis de marihuana, de una sustancia con características similares al “cristal”, un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaba.

En Matehuala, fueron detenidos Julio “N”, de 41 años, originario de Tamaulipas, y Fátima “N”, de 24 años, que de acuerdo con información de inteligencia, ambas personas son identificadas como objetivos prioritarios generadores de violencia en la región. Durante la intervención se aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos de radiofrecuencia, 12 objetos ponchallantas y el vehículo en el que se desplazaban.

Las tres personas detenidas, junto con los vehículos, armas, sustancias y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos conducentes; la SSPC mantiene acciones de inteligencia, prevención y reacción en las cuatro regiones para atender objetivos identificados y hechos que puedan afectar la seguridad de las familias potosinas.