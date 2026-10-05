Gobierno reporta baja de 36 % en promedio diario de feminicidios

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de feminicidios en México disminuyó 36 %, mientras los mil un Centros LIBRE para las Mujeres han proporcionado más de 1.4 millones de servicios a un total de 656 mil 344 mujeres en las 32 entidades del país.

La mandataria señaló que su gobierno busca proteger, promover y fortalecer la autonomía de las mexicanas para construir un país con mayor igualdad.

Las mujeres no somos más, pero tampoco queremos seguir siendo menos”, afirmó durante su conferencia matutina.

Los Centros LIBRE tienen presencia en 40 % de los municipios del país y ofrecen gratuitamente apoyo psicoemocional, asesoría jurídica, talleres para prevenir la violencia y actividades destinadas a fortalecer el liderazgo, los derechos y la autonomía económica de las mujeres.

La Línea de las Mujeres (079, opción 1) reportó que 83 % de las llamadas recibidas durante su primer año de operación estuvieron relacionadas con solicitudes de atención por algún tipo de violencia. De ese conjunto, 33 % fueron identificadas como casos críticos con riesgo feminicida, mientras 17 % correspondió a solicitudes de orientación e información.

Derechos de las mujeres llegan a 56 lenguas indígenas

El Gobierno federal indicó también que 197 mil 446 integrantes de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria han distribuido 27 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres. El documento fue traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes lingüísticas.

Además, la Secretaría de las Mujeres firmó un acuerdo con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender la violencia digital. Por ejemplo, TikTok incorporó la Línea 079 como recurso de ayuda cuando sus usuarios buscan términos como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”.

Con información de López-Dóriga Digital