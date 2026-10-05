Gilberto Mora y Mateo Chávez causan baja del Tricolor para el juego ante Chile

La Selección de México sufrió dos bajas sensibles de cara a su último compromiso de la Fecha FIFA frente a Chile: Gilberto Mora y Mateo Chávez.

A través de un comunicado emitido por la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, se confirmó que ambos futbolistas dejaron la concentración del Tricolor tras el encuentro ante Estados Unidos para reportar con sus respectivos equipos:

Gilberto Mora: El mediocampista de los Xolos de Tijuana fue liberado de la convocatoria debido a molestias físicas, por lo que regresará a su club para iniciar con su proceso de recuperación y supervisión médica.

Mateo Chávez: El defensor, militante en el AZ Alkmaar de los Países Bajos, quedó descartado tras acumular una tarjeta roja en el partido frente al combinado de los Estados Unidos.

Estas modificaciones reducen las opciones del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez para el duelo amistoso ante el conjunto chileno, sumándose a la baja previa de Hirving Chucky Lozano.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, por suspensión, y Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, por molestias físicas, causarán baja de la concentración para el partido ante Chile del 6 de octubre. Ambos regresarán a sus clubes”, se apuntó en el boletín de prensa.

México cerrará la fecha FIFA jugando ante Chile este martes 6 de octubre de 2026 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

Con información de López-Dóriga Digital