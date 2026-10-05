¿Cuánto dinero se llevó Mariana Ochoa por ganar ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 concluyó con la coronación de la artista Mariana Ochoa como la indiscutible ganadora de la cuarta temporada.

Tras semanas de estrategias, nominaciones y eliminaciones, la cantante e integrante de OV7 se quedó con el primer lugar de la competencia.

El triunfo de Ochoa representó el giro más inesperado de la edición, luego de ser eliminada durante la primera semana y regresar al reality show mediante una dinámica especial relacionada con ‘El Exilio’. Visiblemente incrédula y entre lágrimas, la intérprete cerró su participación apagando las luces de la casa tras conocer los resultados de la votación final.

Así quedó el podio de la gran final de La Casa de los Famosos 2026

Cinco habitantes lograron llegar a la última gala tras las salidas previas de Ernesto Laguardia (séptimo finalista) y Yahir (sexto finalista):

Primer lugar: Mariana Ochoa (Ganadora).

Segundo lugar: Memo Schutz, comentarista deportivo.

Tercer lugar: Karina Torres, La Licenciada.

Cuarto lugar: Ese Pérez, creador de contenido.

Quinto lugar: Gema Garoa, actriz.

El desglose del premio y los impuestos del SAT

Además del reconocimiento como campeona, la ganadora obtuvo un premio inicial de 4 millones de pesos, el cual está sujeto a las retenciones fiscales estipuladas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la normativa vigente en el año 2026 se aplica el siguiente cálculo en la deducción de los impuestos para dicho premio:

Ingreso total: cuatro millones de pesos.

Cuota fija del ISR: 444 mil 116.23 pesos.

Monto sujeto a tasa sobre excedente (34%): un millón 209 mil pesos.

Total de ISR a retener: un millón 653 mil 116.22 pesos.

Monto neto recibido: dos millones 341 mil 883.00 pesos.

Con información de López-Dóriga Digital