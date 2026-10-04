Gobierno Municipal transforma Villa Jardín con acciones de limpieza, alumbrado y recuperación de espacios

Con el “Domingo de Pilas” se atendieron necesidades prioritarias de esta zona del oriente de la ciudad y se anunciaron nuevas intervenciones. Las acciones incluyen trabajos en áreas verdes, camellones, alumbrado público y una próxima jornada de reforestación.

El Gobierno Municipal llevó la edición 241 del programa “Domingo de Pilas” a la colonia Villa Jardín, al oriente de la ciudad, donde se realizaron trabajos para mejorar el entorno urbano y recuperar espacios públicos en beneficio de las familias de este sector.

Durante la jornada se destacó la participación coordinada de distintas áreas municipales para atender de manera directa las necesidades planteadas por las y los habitantes, además de dar seguimiento a diversas gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de la colonia.

El síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo resaltó la intervención de las diferentes dependencias municipales y señaló que este tipo de jornadas permiten mantener una atención cercana y permanente en las colonias de San Luis Capital, con acciones que contribuyen a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de la población.

En representación de las personas beneficiadas, Jaime Esparza Mexquitic agradeció la respuesta del Gobierno Municipal y el trabajo realizado por las distintas dependencias capitalinas. Asimismo, destacó la importancia de mantener la atención en las áreas deportivas de la zona.

Por su parte, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, reconoció el esfuerzo de las y los habitantes para conservar en buenas condiciones el jardín principal de la colonia y destacó que las acciones de mantenimiento y mejora del alumbrado público permitirán fortalecer la seguridad y recuperar este espacio para la convivencia de las familias.

Asimismo, hizo un llamado a las personas propietarias de predios aledaños para trabajar de manera conjunta con la autoridad municipal en la limpieza de esos terrenos, a fin de mejorar la imagen urbana y prevenir condiciones que puedan afectar a la población.

El funcionario anunció además trabajos de mantenimiento en el camellón y una próxima jornada de reforestación en este sector, con lo que el Gobierno Municipal dará continuidad a las acciones de recuperación y mejoramiento de los espacios públicos en Villa Jardín.