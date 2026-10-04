CMIC reconoce la confianza del alcalde Enrique Galindo a la industria de la construcción

El presidente de la CMIC destacó la participación de empresas constructoras potosinas en proyectos municipales y reconoció el impulso a nuevas obras para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez, reconoció el interés y la confianza que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha brindado a lo largo de su gestión a la industria de la construcción, así como la participación de empresas potosinas en los proyectos impulsados por el Gobierno Municipal.

Stevens Pérez destacó el trabajo realizado durante los cinco años de la administración municipal, particularmente la apertura para considerar a empresas constructoras locales en la ejecución de obras y proyectos, lo que, señaló, representa un logro para el sector.

De acuerdo con el presidente de la CMIC, el Gobierno Municipal ha contratado a más de 120 empresas constructoras distintas, con una participación del 96 por ciento de compañías potosinas, lo que ha permitido diversificar las oportunidades de trabajo para el sector y fortalecer la actividad económica local.

Asimismo, señaló que existen diversos proyectos en materia de infraestructura que contribuirán al desarrollo de la ciudad y al beneficio de la ciudadanía. Destacó que la coordinación entre el sector empresarial y las autoridades, así como la gestión de recursos y la generación de condiciones para concretar nuevas obras, permitirá continuar impulsando la construcción y el desarrollo urbano.

El presidente de la CMIC reconoció el trabajo realizado por el alcalde y subrayó la importancia de mantener la colaboración entre el sector de la construcción y el Gobierno Municipal. “El alcalde está haciendo muchísimo y puede hacer muchísimo más, y eso depende de que nosotros lo ayudemos”, concluyó