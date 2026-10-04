Coparmex reconoce coordinación y apertura del gobierno de la capital

La presidenta de Coparmex, Ana María Abascal, destacó los avances en la agilización de trámites y la disposición del ayuntamiento para atender a empresarios y ciudadanía

En el marco del Segundo Informe de Gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana -Coparmex- en San Luis Potosí, Ana María Abascal, reconoció la buena coordinación que se ha establecido entre el organismo empresarial y el gobierno de la capital, así como la apertura y disposición del presidente municipal y su equipo de trabajo para atender las necesidades del sector.

Abascal destacó que los acercamientos con la administración municipal han sido positivos y que también se ha logrado una respuesta favorable a las solicitudes planteadas por el sector empresarial. Como resultado de esta coordinación, señaló, se han agilizado los trámites, con tiempos de respuesta que actualmente pueden llegar a ser de tres días, lo que representa una mejora para quienes buscan iniciar o fortalecer sus actividades productivas.

La presidenta de Coparmex resaltó además que las puertas del ayuntamiento se mantienen abiertas tanto para los empresarios como para la ciudadanía, lo que permite mantener una comunicación directa y atender de manera más oportuna los planteamientos del sector.