70 obras en proceso mantienen el ritmo de trabajo por San Luis Capital: Enrique Galindo

El Presidente Municipal destacó que Domingo de Pilas y Capital al 100 permiten llevar atención directa a las colonias, detectar necesidades y convertir las peticiones ciudadanas en acciones concretas.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Gobierno de la Capital mantiene un ritmo permanente de trabajo, con casi 70 obras en proceso y nuevas acciones que se suman a los proyectos recientemente concluidos y entregados a la ciudadanía. Señaló que, además de las grandes obras de infraestructura, programas como Domingo de Pilas y Capital al 100 permiten conocer de primera mano las necesidades de las colonias y responder directamente a las solicitudes de sus habitantes.

En entrevista con mediso Galindo destacó que uno de los principales beneficios de estos programas es que permiten llegar a sectores donde anteriormente no había presencia directa de la autoridad municipal, las cuadrillas atienden baches, poda de árboles, alumbrado público, limpieza, rescate de parques, camellones y espacios públicos, además de escuchar nuevas peticiones, como ocurrió con la calle República de Perú, cuya repavimentación se comprometió a realizar. “Yo cuando me comprometo lo hacemos”, afirmó.

El Presidente Municipal señaló que el trabajo no se detiene y que en esta semana se concretaron y pusieron en marcha nuevas acciones, entre ellas la rehabilitación de los juegos del Parque de Morales, el arranque del Parque Lineal Tatanacho y del Parque Gómez Farías, además de otros proyectos que se encuentran en desarrollo. Añadió que también avanzan las obras complementarias de la intervención de Jacobo Payán en el puente Pemex y otros proyectos estratégicos, con la intención de mantener el avance de la infraestructura urbana y mejorar los espacios para las familias.

Galindo Ceballos sostuvo que la atención permanente en las colonias permite que las necesidades detectadas directamente con la población se incorporen a la agenda de trabajo municipal. “Hay muchas obras, hay casi 70 obras en proceso, estoy encima de ello”, afirmó. Destacó que Domingo de Pilas y Capital al 100 representan una forma de gobierno cercano, porque no solamente permiten realizar labores de mantenimiento y recuperación urbana, sino también escuchar a los ciudadanos y asumir compromisos específicos que posteriormente se convierten en obras y acciones para mejorar las condiciones de vida en las colonias.