EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO MANTIENE MÁS DE 85 OBRAS DE ALTO IMPACTO EN LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO

* Entre los proyectos destacan el Puente de la Familia, con inversión de 350 millones de pesos; la Vía Alterna Sur y cerca de 7 mil kilómetros de caminos y carreteras atendidos.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el ritmo de construcción de infraestructura se mantiene en todo el Estado, con 85 obras que se ejecutan simultáneamente y que permitirán mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y ampliar la conexión entre comunidades, centros urbanos y zonas productivas. “Traemos ahorita 85 obras trabajando al mismo tiempo, todas en las cuatro zonas del Estado y todas vamos en tiempo y forma”, destacó.

Entre las obras de mayor impacto se encuentra el Puente de la Familia, donde actualmente se construyen las trabes que integrarán su estructura. El proyecto representa una inversión de 350 millones de pesos y beneficiará a cerca de 400 mil usuarios. A éste se suman la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, del Eje 122 al Eje 140, y la próxima conclusión de Circuito Oriente, obras estratégicas para agilizar la circulación y generar nuevas alternativas de movilidad en la zona metropolitana.

Gallardo Cardona detalló que durante 2026 también continúan los trabajos de conservación, rehabilitación, bacheo y modernización de la red carretera, con cerca de 7 mil kilómetros atendidos, además de nuevos proyectos para ampliar la conectividad estatal. Entre las acciones recientes se encuentran la reconstrucción del camino Salinas–Peñón Blanco, en 18 kilómetros y con beneficio para más de 50 mil habitantes; la conclusión del camino Cómoca–Axtla, así como intervenciones en más de 14 caminos de la Huasteca Sur.

El Mandatario Estatal agregó que la estrategia de infraestructura contempla también obras para garantizar mejores servicios básicos en los municipios. Durante 2026 se han destinado más de 100 millones de pesos a proyectos de agua potable y saneamiento en Villa Hidalgo, Moctezuma, Venado, Guadalcázar y Ciudad del Maíz, mientras que el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructura carretera aumentó 25 por ciento.

Ricardo Gallardo señaló que esta cartera de proyectos permitirá cerrar el año con obras en ejecución y nuevas entregas en las cuatro regiones, manteniendo un ritmo permanente de trabajo para mejorar las condiciones de movilidad, conectividad y servicios de las familias potosinas.