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TRES NIVELES DE GOBIERNO COORDINAN ACCIONES PARA CONSERVAR EL PARQUE NACIONAL EL POTOSÍ

ESTADO
By Redacción
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lunes, octubre 5, 2026
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* Autoridades, especialistas y comunidades revisaron los proyectos ambientales desarrollados durante 2026 en esta Área Natural Protegida Federal.

Representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, instituciones académicas y habitantes de Joyas del Durazno, en Rioverde, establecieron acciones conjuntas para dar continuidad a la protección y manejo sustentable del Parque Nacional El Potosí.

La reunión, convocada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), permitió evaluar los trabajos realizados y establecer mecanismos de seguimiento para la conservación del ecosistema.

La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, destacó la importancia de mantener coordinación permanente entre autoridades, especialistas y comunidades para proteger el patrimonio natural.

El Gobierno del Estado continuará participando en las tareas encaminadas al cuidado de las áreas naturales protegidas y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

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