SEDUVOP DA SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE CIRCUITO POTOSÍ

* Personal estatal atendió la reparación de una válvula de las líneas de agua de El Realito, como parte de las labores permanentes de conservación de esta vía.

Como parte del seguimiento permanente a las labores de mantenimiento en Circuito Potosí, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) atendió la reparación de una válvula correspondiente a las líneas de agua de El Realito, ubicada en el sector sur de esta importante vialidad.

Personal operativo realizó los trabajos necesarios en el punto para corregir la situación y mantener condiciones adecuadas en la zona, dentro de las acciones continuas de conservación y atención que se desarrollan a lo largo del Circuito Potosí.

Estas labores permiten dar seguimiento a las condiciones de la infraestructura, prevenir afectaciones mayores y mantener una movilidad segura para las y los miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía.

La Seduvop mantiene recorridos, supervisión y trabajos de mantenimiento de manera permanente, con atención a los distintos puntos que requieren intervención para conservar la funcionalidad y seguridad del Circuito Potosí.