CON REACCIÓN OPORTUNA LA GCE DESARTICULA PRESUNTA BANDA DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS

• Cuatro personas fueron detenidas en San Nicolás de los Jassos, quienes presuntamente estarían relacionadas con el robo de vehículos de carga.

A través de los operativos que desarrolla la Guardia Civil Estatal (GCE) en la entidad, una presunta banda dedicada al robo de tractocamiones, fue desarticulada en un operativo en San Nicolás de los Jassos, donde se detuvo a Armando “N” de 36 años, quien tiene un mandamiento judicial vigente, Juan “N” de 54 años, Sebastián “N” de 27 años y Andrés “N” de 56 años.

Los presuntos fueron ubicados en este sector, donde la GCE frustró el robo de un tractocamión modelo 2014, reportado como robado en la zona Industrial, y detuvo a los presuntos a quienes se les aseguró un arma de fuego, abastecida con cartuchos útiles, un vehículo Kia y una motocicleta, en la que se desplazaban.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda el compromiso de impulsar acciones para prevenir y atender hechos delictivos, así como para recuperar vehículos reportados como robados y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas involucradas para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas.