EN SEPTIEMBRE, GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD RECUPERA 20 VEHÍCULOS ROBADOS Y REALIZA DETENCIONES RELEVANTES

* Entre los resultados se destacan detenciones relevantes de presuntos objetivos prioritarios.

* Durante este periodo fueron presentadas 421 personas ante la FGE; 352 personas ante un Juez Cívico; y 3 disposiciones ante la FGR.

Gracias a las acciones preventivas y la presencia constante de oficiales de la Guardia Civil Municipal en calles y comunidades de Soledad de Graciano Sánchez, se lograron varias detenciones relevantes y la recuperación de vehículos durante el mes de septiembre.

En este periodo, las y los oficiales de la Guardia Civil Municipal presentaron ante la Fiscalía General del Estado a un total de 421 personas, de las cuales 30 fueron menores de edad; además de otras 352 personas que fueron llevadas ante un Juez Cívico por cometer diversas faltas administrativas. Asimismo se destaca la puesta a disposición de 3 personas ante la Fiscalía General de la República, por delitos de competencia federal.

Dentro de estas acciones, también se ha logrado reducir la incidencia delictiva y la circulación de vehículos robados en el municipio, al recuperarse 12 automóviles y 8 motocicletas con reporte de robo vigente.

A estas acciones se suman diversas detenciones de personas consideradas objetivos criminales relacionados con delitos como robo de vehículo, robo a comercio, portación de arma de fuego o de arma blanca y narcomenudeo.

Con estos resultados, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso en el combate de hechos delictivos con presencia permanente en calles y colonias del municipio, para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los soledenses.