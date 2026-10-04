AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA MÁS Y MAYORES RESULTADOS INSTITUCIONALES PARA LAS FAMILIAS

– La Contraloría Interna lleva a cabo las sesiones de COCODI correspondientes al tercer trimestre del año, mediante vigilancia y evaluación de los planes de trabajo y desempeño de la base trabajadora.

La Contraloría Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondientes al tercer trimestre del año 2026, en las que participan alrededor de 67 áreas del Ayuntamiento, con el propósito de vigilar y evaluar los resultados brindados a la ciudadanía a través de sus planes de trabajo, garantizando servicios de calidad y cercanía a todas las familias, como una encomienda dada por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

María Isabel Loredo Salazar, contralora interna del Ayuntamiento, explicó que estas reuniones dan seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora de cada programa de trabajo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con mecanismos de control interno, optimización de procesos y vigilancia del desempeño de las y los servidores públicos.

Afirmó que el principal objetivo es garantizar a cada contribuyente trámites y servicios inmediatos, integrales y resolutivos de sus demandas y solicitudes, consolidando un gobierno con capacidad institucional y en constante mejora de procesos administrativos y operativos: “se involucran todas las Direcciones, jefaturas de área y Coordinaciones del Gobierno Municipal, quienes rinden resultados dados de acuerdo a su plan de trabajo, para asegurar que el servicio dado sea el que se comprometió y perfeccionarlo de acuerdo sus alcances y responsabilidades”.

La funcionaria municipal dijo que del 1 al 10 de octubre, se llevan a cabo estas revisiones del tercer trimestre y los resultados de dichas sesiones se hacen saber al Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien determinará procedimientos mayores o determinantes.

Las Direcciones que tienen un contacto directo con la ciudadanía son las que reciben revisiones más precisas y minuciosas, ya que sus procedimientos son de mayor alcance con el bienestar de la ciudadanía: “también recogemos el sentir de la población mediante los buzones de quejas y sugerencias, para coordinar la atención a las expresiones ciudadanas, corregir lo necesario y mejorar cada servicio”.

Afirmó que el Gobierno Municipal de Soledad se respalda con los principios de cercanía, solución y atención de calidad, tal y como lo ha pedido el Alcalde Navarro Muñiz, midiendo el cumplimiento de objetivos gubernamentales y metas institucionales para seguir transformando el municipio con resultados en la vida de las familias.