NUEVAS PATRULLAS Y MOTOCICLETAS AMPLÍAN COBERTURA Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GCM DE SOLEDAD

– Las nuevas unidades se incorporarán de inmediato a labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana.

– Serán distribuidas a Seguridad Vial y Movilidad, grupo Panteras, Fuerzas Municipales y Peritos, para reforzar los recorridos de vigilancia.

La incorporación de 11 nuevas patrullas y 5 motocicletas que se usarán de inmediato a las labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana, permitirá ampliar la cobertura territorial y fortalecer la seguridad en cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez, informó el director de la Guardia Civil Municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña.

Serna Piña señaló que, al ser la seguridad una de las prioridades de la administración que encabeza el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue posible ampliar el parque vehicular de la corporación con vehículos necesarios para proteger a la ciudadanía y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente que se llegue a generar en el municipio.

Asimismo, el director general expuso que las nuevas motocicletas se destinarán principalmente a patrullajes preventivos que realizan oficiales de Seguridad Vial y Movilidad y el grupo Panteras, mientras que las camionetas serán distribuidas al área de Peritos y Fuerzas Municipales.

“Con este nuevo parque vehicular se podrá dar cobertura y recorrer más lugares. También, ante la incorporación de nuevos elementos que se encuentran en academia y estarán perteneciendo a estas filas municipales como policías en activo, pues vienen a sumar -las unidades-, justamente a fortalecer nuestra fuerza operativa para brindar mayor seguridad a las y los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez”, sostuvo finalmente el comisario municipal.