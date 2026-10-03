CON CERCANÍA A LAS FAMILIAS Y PRESENCIA TERRITORIAL, JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA TERCER AÑO DE GOBIERNO

– El edil afirmó que la participación y la confianza ciudadana, ha permitido tomar decisiones clave en su administración municipal en favor de la población.

– Adelantó obras de amplio alcance social, que resolverán más demandas pendientes en colonias y colonias.

De la mano con la población, tomando decisiones consensuadas y manteniendo la presencia en territorio, es cómo continuará el trabajo y las acciones del Gobierno Municipal frente al tercer año de administración, afirmó el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien subrayó que la cercanía con las familias es la base del desarrollo ordenado y la gobernabilidad eficiente para seguir avanzando en la resolución de sus necesidades.

Indicó que en sus dos años de gobierno, los lazos con la ciudadanía se han fortalecido y han sido pieza fundamental para determinar qué infraestructura urbana comenzar, qué servicios mejorar y qué áreas municipales deben mejorar para ofrecer mejor atención: “siempre lo he dicho, la cercanía y el escuchar de frente a la gente, es lo que nos va dando rumbo hacia el bienestar compartido y el logro de un municipio ideal, óptimo y con crecimiento para todos”.

Añadió que para el gobierno municipal que administra, “no hay mejor evaluación que la que da la propia ciudadanía”, porque las acciones del gobierno son para cambiar la vida e impactar positivamente en la gente, en su día a día, dando respuesta a demandas en todos los rubros; “porque gobernar no es decir que ´todo está bien´, es saber qué falta y tener la voluntad de resolverlo, como lo hemos hecho desde 2009”.

Adelantó que este año 2027, Soledad va con rumbo y con fuerza para seguir evolucionando a la ciudad que se ha anhelado y que se ha ido construyendo con la participación y la confianza ciudadana, con servicios y entornos que nunca antes habíamos imaginado las y los soledenses.

Dijo que entre los proyectos que continuarán favoreciendo la tranquilidad y el nivel de vida de las familias de Soledad de Graciano Sánchez, está la construcción de más obra para la movilidad, la instalación de más de 10 mil luminarias en todo el municipio para mejorar la seguridad y el entorno social; un colector pluvial en la cabecera municipal, más Parques Urbanos que brinden alegría y esparcimiento a todas las personas, mejores servicios públicos y ampliación de la seguridad y la vigilancia en todos sectores del municipio.

Navarro Muñiz aseguró que viene lo mejor para Soledad en este tercer año de resultados, que seguirá recorriendo las calles de colonias y comunidades, dialogando con madres, padres, estudiantes, trabajadores, jóvenes y adultos mayores, para ir consolidando un gobierno integral, participativo y de resultados para todas y todos los habitantes.